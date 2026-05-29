Las facturas de gas y electricidad volverán a registrar aumentos a partir de junio, según los nuevos cuadros tarifarios aprobados por los entes reguladores nacionales. La medida fue confirmada por fuentes oficiales y forma parte de la actualización periódica de los servicios públicos.

En el caso del gas natural, el incremento promedio será del 2,81%, una cifra que se ubica por encima de la inflación estimada para mayo, que distintos analistas proyectan por debajo del 2,6%. Por su parte, las facturas de electricidad tendrán una suba promedio del 1,5%.

No obstante, en el servicio eléctrico el impacto final sobre las boletas dependerá también de las actualizaciones que dispongan los entes reguladores y distribuidoras de cada provincia.

Desde el Gobierno nacional señalaron que se decidió moderar el ritmo de reducción de subsidios para evitar un impacto mayor sobre los usuarios y acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria.

En paralelo, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que durante el primer trimestre de 2026 los subsidios energéticos representaron el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total de los recursos destinados por el Estado nacional a este fin, el 75% correspondió al sector eléctrico y el 22% al gas natural.

La actualización tarifaria se aplicará en las facturas emitidas durante junio y alcanzará a usuarios residenciales, comerciales e industriales, de acuerdo con las categorías y condiciones vigentes.