En una nueva entrevista realizada en los estudios de Sonic TV, Oscar Andrés Canavese recibió a integrantes del equipo Sportsman Sin Barreras, una iniciativa que funciona dentro del Club Sportsman y que se ha consolidado como un espacio de referencia para el deporte inclusivo en Villa Cañás.

Durante la charla participaron las coordinadoras Sonia y Martina, junto a varios de los jóvenes que forman parte del proyecto. Allí compartieron experiencias, objetivos y el trabajo que vienen desarrollando para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a distintas disciplinas deportivas.

Según explicaron, Sportsman es actualmente el único club de la provincia de Santa Fe que ofrece una propuesta integral de estas características, permitiendo que los participantes puedan elegir entre hockey, básquet, natación y bochas, de acuerdo con sus intereses y preferencias.

Los propios deportistas contaron cómo viven cada entrenamiento. Jonás Delgado destacó su participación en hockey y básquet, disciplinas que practica con entusiasmo y compromiso. También estuvieron presentes Melanie y Mía, quienes compartieron su experiencia dentro del grupo y el disfrute que encuentran en las actividades semanales.

Martina explicó que actualmente los entrenamientos de hockey se desarrollan los martes y jueves, mientras que la natación se realiza los viernes. Además, el proyecto incorporó recientemente la disciplina de bochas gracias al acompañamiento de instituciones y colaboradores que se sumaron para impulsar nuevas oportunidades deportivas.

Uno de los próximos desafíos será la participación en el primer torneo regional de bochas, una competencia que forma parte del calendario de Olimpiadas Especiales Argentina. La experiencia representa un paso importante para los integrantes del grupo, que continúan sumando encuentros y actividades fuera de la ciudad.

Durante la entrevista, Sonia recordó que el proyecto comenzó en 2022 a partir de una iniciativa impulsada desde la subcomisión de hockey del Club Sportsman. Con el correr del tiempo, la propuesta fue creciendo gracias al compromiso de voluntarios, profesores, familias y dirigentes de la institución.

Actualmente participan entre 20 y 23 jóvenes de Villa Cañás, quienes encuentran en el deporte un espacio de desarrollo personal, socialización y aprendizaje. Además de las prácticas, el equipo trabaja para que puedan participar en encuentros, amistosos y competencias donde tengan la oportunidad de aplicar lo aprendido y compartir experiencias con otros grupos.

Las coordinadoras destacaron que el objetivo principal es promover la inclusión y derribar prejuicios. En ese sentido, remarcaron que muchas veces la principal barrera es el desconocimiento y que la convivencia cotidiana ayuda a construir una sociedad más abierta e igualitaria.

Finalmente, los integrantes de Sportsman Sin Barreras invitaron a la comunidad a acompañar las distintas actividades que realizan durante el año y agradecieron el apoyo permanente del Club Sportsman, las familias y todos los colaboradores que hacen posible el crecimiento del proyecto.