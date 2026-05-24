La situación judicial de Manuel Adorni podría ingresar en una etapa clave durante las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo evalúa avanzar con una eventual citación a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades patrimoniales y posibles beneficios indebidos.

La investigación se centra en la relación entre el funcionario y el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora Imhouse, firma que mantiene contratos con medios estatales. Uno de los puntos bajo análisis es un viaje familiar a Punta del Este realizado en avión privado durante un fin de semana largo.

Mientras Adorni sostuvo públicamente que el traslado había sido abonado con fondos propios, testimonios incorporados al expediente señalaron una versión diferente. Según declaraciones judiciales, el vuelo habría sido reservado y pagado por Grandio, situación que la Justicia analiza para determinar si existió algún beneficio irregular.

Además, el juzgado ordenó medidas complementarias como cruces telefónicos y análisis de comunicaciones entre personas vinculadas a la causa, con el objetivo de establecer posibles nexos con contratos celebrados entre la productora y la TV Pública.

Por otro lado, la investigación también alcanzó el patrimonio personal del funcionario. Entre los puntos observados aparecen la compra y remodelación de una propiedad en un country, cuyos costos y origen de fondos son evaluados por los investigadores judiciales.

En este marco, la decisión que adopte el juez durante las próximas semanas podría marcar un punto de inflexión para uno de los funcionarios más cercanos al presidente.