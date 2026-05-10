Accidente rural: una camioneta chocó contra un montículo

Camioneta chocó contra un montículo en zona rural

El accidente ocurrió durante la noche del sábado en el Camino San Marcos, frente a la Estancia La Langosta. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar y se encuentran fuera de peligro.

Un accidente de tránsito se registró este sábado 9 de mayo, alrededor de las 23, en la zona rural frente a la Estancia La Langosta, sobre el Camino San Marcos.

Por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux 4x4 blanca perdió el control y terminó impactando contra un montículo de tierra ubicado a la vera del camino.

En el vehículo viajaban Patricio, de 45 años; Andrea, de 47; y un menor de 12 años. Tras el impacto, personal del SIES asistió a los ocupantes en el lugar y, luego de ser evaluados, recibieron el alta sin necesidad de traslado.

Además, trabajaron en el operativo Bomberos Voluntarios y personal de la Cooperativa Eléctrica, que colaboró con tareas de prevención y seguridad en la zona.

El hecho quedó bajo investigación para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.