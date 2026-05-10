A veinte días de la desaparición de Aníbal Eduardo Cepeda, un jubilado de 72 años de Río Gallegos, la investigación tomó un nuevo giro luego de que se detectara el uso de su tarjeta de débito por parte de dos vecinos de la ciudad.

La denuncia había sido realizada por la esposa del hombre, quien reportó que no tenía noticias de su paradero desde el pasado 20 de abril. A partir de allí, intervino el Juzgado de Instrucción N°1 y se desplegó un importante operativo policial en distintos sectores de Santa Cruz.

Según trascendió, los movimientos bancarios activaron una alerta entre la Policía y las entidades financieras, lo que permitió identificar a dos hombres vinculados al uso de la tarjeta. La situación derivó en un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Cantarutti.

Durante el procedimiento, los sospechosos aseguraron haber encontrado el DNI y la tarjeta bancaria del jubilado. Posteriormente fueron identificados y recuperaron la libertad, aunque la Justicia continúa investigando cómo llegaron esos documentos a sus manos.

En paralelo, las autoridades intensificaron los rastrillajes con personal policial, drones, caballos y embarcaciones semirrígidas en distintos puntos de Río Gallegos y zonas periféricas. Uno de los sectores bajo análisis es la Meseta Verde, cerca del cementerio, donde se hallaron fragmentos de un teléfono celular y otros elementos que podrían estar vinculados con la causa.

Además, los investigadores analizan el contexto económico y personal de Cepeda, ya que allegados señalaron que atravesaba problemas financieros y mantenía deudas personales. Esa información ahora forma parte de las distintas hipótesis que evalúa la Justicia.

Por otro lado, la Policía de Santa Cruz emitió un pedido de localización para dar con Marcelo Félix Curtti, considerado una persona clave dentro de la investigación. Desde las autoridades aclararon que no pesa sobre él una imputación formal, aunque buscan obtener información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.