La Municipalidad de Villa Cañás inició los trabajos de reacondicionamiento y ripiado del camino al Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, en el marco del Programa Caminos Productivos.

La intervención comprende una traza de 5 kilómetros que une la ciudad con la laguna. Según informaron, las tareas incluyen el mejorado del camino y la colocación de piedras, con el objetivo de optimizar la circulación durante todo el año.

La obra se lleva adelante a partir de un acuerdo firmado en diciembre pasado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Santa Fe y el Municipio de Villa Cañás. El convenio fue rubricado por el ministro Gustavo Puccini y el intendente Norberto Gizzi.

Desde el Municipio destacaron que el ripiado permitirá mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y facilitar el acceso al predio recreativo, tanto para vecinos como para visitantes.

Además, la intervención busca acompañar el desarrollo turístico local y regional, potenciando el uso del Balneario Municipal como uno de los principales atractivos naturales de Villa Cañás.