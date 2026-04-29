La Municipalidad de Villa Cañás continúa con la ejecución de obras de pavimentación en distintos puntos de la ciudad, en el marco del plan integral de mejora de calles.

En este sentido, durante la semana se iniciaron trabajos en calle 57, en el tramo comprendido entre 40 y 42. Las tareas comenzaron con el movimiento y nivelación del suelo, una etapa clave para garantizar la correcta base de la obra.

Posteriormente, se avanzó con la colocación de hormigón elaborado, lo que permitirá consolidar la infraestructura vial en ese sector y mejorar la transitabilidad.

Las obras son llevadas adelante por la Secretaría de Obras Públicas local, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Programa Obras Urbanas (POU).

Según indicaron desde el Municipio, estas intervenciones forman parte de un plan sostenido que apunta a fortalecer la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de circulación para los vecinos.