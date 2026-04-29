La Municipalidad de Villa Cañás llevará adelante el sábado 9 de mayo una nueva jornada de castración gratuita, en el marco de las políticas de control y cuidado de la población animal. En esta oportunidad, la actividad estará destinada exclusivamente a perros.

El operativo se desarrollará desde las 7.30 horas en el galpón N° 2 del predio del Ferrocarril. Desde el municipio indicaron que solo serán intervenidos los animales que cuenten con turno previo, por lo que es necesario inscribirse con anticipación.

Los turnos pueden solicitarse en la Mesa de Entrada del Municipio, en el horario de 7 a 13. Además, para consultas o más información, se encuentra disponible el teléfono 3462-450201.

Por otro lado, durante la jornada también se aplicarán vacunas antirrábicas a perros y gatos mayores de tres meses, ampliando así el alcance sanitario de la propuesta.

En este marco, desde la organización invitaron a quienes asistan a colaborar de manera voluntaria con la donación de alimentos para perros, con el objetivo de acompañar otras acciones vinculadas al bienestar animal en la ciudad.