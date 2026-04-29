Un accidente de tránsito se registró este martes por la tarde en la intersección de calles 52 y 55, en la ciudad de Villa Cañás, donde colisionaron un automóvil y una bicicleta.

Según informó el Departamento de Prensa de Bomberos Voluntarios, el hecho fue reportado alrededor de las 19:40, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el hombre que circulaba en la bicicleta debió ser asistido por personal médico del servicio Emcofir. Posteriormente, fue inmovilizado por los bomberos para garantizar su traslado seguro.

Minutos más tarde, el ciclista fue derivado al hospital local por una unidad del SIES 107 para una evaluación más completa.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía, personal de Tránsito, Emcofir y el SIES 107, coordinando las tareas de asistencia y control de la situación en la vía pública.