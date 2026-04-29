La jornada de este miércoles 29 de abril comenzó en Villa Cañás con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 7°C y condiciones de alta humedad, que ronda el 85%. Según los datos registrados a primera hora de la mañana, el viento sopla desde el norte a unos 15 km/h, con buena visibilidad.

Con el correr de las horas, se espera una mejora gradual en las condiciones del cielo. Durante la tarde, el panorama pasará a algo nublado, con una temperatura máxima que llegará a los 24°C, mientras que hacia la noche el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura descenderá a unos 13°C.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas intensas durante la mañana, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde el sector oeste, disminuyendo hacia la tarde y noche.

Para los próximos días, el pronóstico indica estabilidad en las condiciones climáticas. Las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas entre los 19°C y 24°C, y sin probabilidades de precipitaciones en el corto plazo.