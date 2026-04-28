El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py, pero se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.

La citación había sido solicitada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, en el marco de la causa ANDIS, donde Spagnuolo ya se encuentra procesado por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según trascendió, el ex funcionario no prestará declaración hasta que se realice la pericia sobre los audios que derivaron en su salida del organismo. Su defensa, al igual que otros implicados, sostiene que la presunta falsedad de esos registros podría afectar el desarrollo de la investigación.

Además, la Justicia llamó a indagatoria a otras 29 personas investigadas. Entre ellas figuran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista vinculado a directivos de laboratorios y droguerías.

De acuerdo con lo planteado por el juez Ariel Lijo, la organización investigada habría generado importantes sumas de dinero de manera ilegal, en perjuicio del erario público. La causa apunta a determinar si existió un entramado de corrupción integrado por funcionarios, empresarios y operadores del sector.

La investigación también busca esclarecer presuntas maniobras económicas por más de $75.000 millones, fondos que habrían salido del Estado y terminado en beneficio de un reducido grupo empresarial.