Avanza la causa ANDIS con nuevas indagatorias

La Justicia citó a 29 personas, entre ellas el ex titular del organismo, en una investigación por presuntas maniobras de corrupción.
Política 28/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 resolvió avanzar con nuevas indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida alcanza a 29 personas, entre ellas el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

Las declaraciones se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo, en línea con el pedido formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Entre los convocados también figuran el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto intermediario entre empresarios del sector farmacéutico.

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Según la hipótesis judicial, la estructura investigada habría operado para generar ingresos millonarios de manera ilegal, afectando recursos del Estado. En ese marco, el juez Ariel Lijo dispuso además la inhibición general de bienes de las personas y empresas involucradas, con el objetivo de evitar el eventual ocultamiento o desprendimiento de activos.

La causa apunta a reconstruir un entramado que incluiría a más de 20 empresarios vinculados a estas maniobras. De acuerdo a la investigación, los fondos desviados superarían los 75.000 millones de pesos.

Spagnuolo ya había sido indagado y procesado previamente por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La ampliación de las indagatorias forma parte de una nueva etapa del expediente, que busca profundizar responsabilidades y avanzar en la recuperación de los fondos.

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