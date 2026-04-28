El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión para Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), en el marco del proceso de privatización de la compañía.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según el texto oficial, el objetivo es establecer con mayor claridad las obligaciones y los derechos del Estado y del futuro concesionario.

La medida se enmarca en la Ley de Bases y apunta a avanzar con una reestructuración profunda del servicio, que actualmente alcanza a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado, el nuevo esquema busca dar previsibilidad jurídica a los posibles inversores antes de concretar la venta del paquete accionario. En ese sentido, el Gobierno prevé transferir al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico”, mientras que el resto será colocado en la Bolsa.

El contrato tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de una prórroga por otros 10. La concesión comprende la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.

Entre los distritos incluidos se encuentran La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Morón, Merlo, Moreno, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero y Vicente López, entre otros.

El nuevo modelo también establece una hoja de ruta por etapas. La primera corresponde al período de transición 2024-2026, durante el cual AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente para ordenar su gestión y sanear sus cuentas.

Luego, desde enero de 2027, comenzará el denominado “Primer Ciclo Tarifario”, ya bajo el nuevo esquema de control privado. En esa instancia deberán cumplirse las metas de inversión y expansión de red acordadas en el contrato.

Con la aprobación del contrato, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas queda habilitada para avanzar con el pliego de licitación nacional e internacional. Ese paso permitirá iniciar el proceso para conocer qué empresas podrían hacerse cargo de la operación del servicio.