El presidente Javier Milei expresó su repudio por el intento de asesinato contra el mandatario estadounidense Donald Trump y advirtió sobre un “auge de la violencia política” a nivel internacional. Lo hizo durante su participación en la Cena Anual de la Fundación Libertad, en la ciudad de Buenos Aires.

En su discurso, Milei sostuvo que sectores de izquierda “no aceptan perder en la batalla de las ideas ni en las urnas” y, según afirmó, recurren a la violencia como respuesta. En ese marco, consideró que esas conductas “no son compatibles con la democracia” y reclamó que sean sancionadas.

Por otro lado, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a destacar el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gobierno. “Tomar deuda es inmoral y subir impuestos es un ataque a la propiedad”, señaló, al tiempo que aseguró que su administración eliminó más de 24 tributos.

También apuntó contra el kirchnerismo, con críticas directas a Cristina Fernández de Kirchner y a gobiernos anteriores, a los que responsabilizó por los desequilibrios económicos actuales. En ese sentido, afirmó que su gestión “va a honrar las deudas” heredadas.

En relación con la inflación, uno de los ejes centrales de su política económica, Milei aseguró que el proceso de desaceleración continuará. Según indicó, la economía “ya está en recuperación” y el programa oficial logró resistir presiones políticas y legislativas.

Finalmente, el Presidente sostuvo que el objetivo es consolidar un modelo económico basado en la desregulación y la libertad de mercado. “Vamos a derrotar la inflación y convertirnos en el país más libre del mundo”, concluyó.