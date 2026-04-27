La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante mayo de 2026 continuará el pago del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, en el marco de las medidas de refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables.

El monto del beneficio se mantendrá en $70.000 y se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, respetando el calendario de pagos habitual. No será necesario realizar ningún trámite para acceder al refuerzo.

En paralelo, los haberes previsionales tendrán una actualización del 3,38%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Este incremento se calcula en base al último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de marzo.

El bono completo será percibido por quienes cobran la jubilación mínima. Además, alcanzará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Por otro lado, el organismo estableció un límite de ingresos para acceder al refuerzo. Quedarán excluidos aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $463.174,10, ya que el beneficio está segmentado para los sectores de menores ingresos.

Con esta medida, el Gobierno nacional busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al contexto inflacionario, focalizando la asistencia en quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.