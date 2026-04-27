ANSES pagará bono de $70.000 a jubilados en mayo

El refuerzo será para jubilados y pensionados con ingresos más bajos y se pagará junto a los haberes mensuales.
 
Economía27/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante mayo de 2026 continuará el pago del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, en el marco de las medidas de refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables.

El monto del beneficio se mantendrá en $70.000 y se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, respetando el calendario de pagos habitual. No será necesario realizar ningún trámite para acceder al refuerzo.

-1x-1Autorizan nueva deuda provincial en medio de búsqueda de dólares

En paralelo, los haberes previsionales tendrán una actualización del 3,38%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Este incremento se calcula en base al último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de marzo.

El bono completo será percibido por quienes cobran la jubilación mínima. Además, alcanzará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Por otro lado, el organismo estableció un límite de ingresos para acceder al refuerzo. Quedarán excluidos aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $463.174,10, ya que el beneficio está segmentado para los sectores de menores ingresos.

Con esta medida, el Gobierno nacional busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al contexto inflacionario, focalizando la asistencia en quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Te puede interesar
720 (4)

Caputo busca dólares para pagar deuda

SOFIA ZANOTTI
Economía28/04/2026
El Ministerio de Economía realizará una nueva licitación de deuda para captar US$ 900 millones en el mercado local. Los fondos serán destinados al pago de vencimientos previstos para julio.
 
Lo más visto
Boletín de noticias