El Ministerio de Economía autorizó nuevas emisiones de deuda provincial en el exterior, en un contexto en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca consolidar sus reservas mediante el ingreso de dólares financieros.

Tras un freno en los primeros meses del año, el financiamiento externo comenzó a mostrar señales de reactivación en abril. Según datos oficiales, el BCRA ya acumuló más de USD 6.700 millones en compras de divisas durante el primer cuatrimestre, lo que representa más del 67% de la meta anual.

En ese marco, la provincia de Chubut concretó recientemente una colocación internacional por USD 650 millones, con una tasa del 9,45% anual y un plazo de diez años. La operación tuvo una fuerte demanda, cercana a los USD 2.000 millones, lo que evidenció interés del mercado pese al contexto de tasas elevadas.

Parte de esos fondos se destinó a cancelar deuda previa, mientras que el resto será utilizado para obras de infraestructura, principalmente vinculadas al sector energético. Este tipo de financiamiento no solo mejora el perfil financiero de las provincias, sino que también genera una mayor oferta de dólares en el mercado local.

Además de Chubut, otras jurisdicciones ya accedieron a financiamiento externo en los últimos meses, como Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En conjunto, las emisiones provinciales superan los USD 3.800 millones en lo que va de la actual gestión.

A este escenario se suma el posible ingreso de divisas por parte del sector privado. Desde octubre de 2025, las empresas emitieron obligaciones negociables por casi USD 9.900 millones, aunque aún restan USD 3.200 millones por liquidar en el mercado, lo que representa una fuente potencial de dólares en el corto plazo.

En paralelo, provincias como Neuquén ya cuentan con autorización para salir a los mercados internacionales, lo que podría ampliar el flujo de divisas. Sin embargo, la continuidad de estas operaciones dependerá de factores como el riesgo país y el contexto global, que en los últimos meses mostró mayor volatilidad.