La actriz Romina Gaetani volvió a mostrarse en público este domingo durante los premios Martín Fierro de Moda 2026, en lo que fue una de sus primeras apariciones desde la denuncia por violencia de género que presentó a fines del año pasado contra su ex pareja, Luis Cavanagh.

En ese contexto, dialogó con Agencia Noticias Argentinas sobre el momento personal que atraviesa. “Eso lleva tiempo. Cuando se vive en primera persona, entendés tantos relatos de otras mujeres, y de hombres también. Es muy difícil todavía ponerlo en palabras”, expresó, al referirse al proceso que transita tras la denuncia.

Además, explicó que su bajo perfil mediático en los últimos meses respondió a una necesidad de resguardo. Según indicó, atraviesa una etapa de alta exigencia tanto emocional como profesional, por lo que priorizó su bienestar personal.

En paralelo, Gaetani se prepara para regresar a los escenarios en una nueva obra dirigida por José María Muscari. Sobre este proyecto, destacó el rol del arte en su recuperación: “Subirme al escenario, que es lo que amo, es siempre algo positivo”, afirmó.

También valoró el acompañamiento del equipo de trabajo, al señalar que se siente contenida en esta experiencia. La actriz enfrenta el desafío de construir su personaje en pocas semanas, con el objetivo de llegar al estreno enfocada y con mayor tranquilidad, dejando atrás el impacto mediático de la situación personal.