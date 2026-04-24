El profesor Diego Jauregui y la alumna Milagros Montenegro visitaron los estudios de FM Sonic para contar detalles sobre la actualidad de la escuela de taekwondo de Villa Cañás y su reciente participación en un seminario internacional realizado en Rosario.

La institución, que funciona desde hace más de siete años en la ciudad, continúa creciendo en cantidad de alumnos y consolidándose como un espacio de formación integral. Según explicó Jauregui, la disciplina no solo apunta al desarrollo físico, sino también a valores fundamentales como el autocontrol, la perseverancia y el respeto.

En este marco, un grupo de diez representantes locales viajó a Rosario para participar de una capacitación encabezada por referentes internacionales del taekwondo. El encuentro tuvo como objetivo unificar criterios técnicos y profundizar en el rol actual de esta práctica, especialmente vinculada a la educación y la formación de los jóvenes.

Por su parte, Milagros Montenegro, cinturón negro y alumna de la escuela, destacó el impacto personal que tuvo el taekwondo en su vida. Contó que comenzó siendo una persona tímida y que, con el tiempo, logró ganar confianza y mejorar su forma de expresarse. Además, valoró la experiencia de compartir el seminario con atletas de alto nivel, lo que representa un incentivo para seguir creciendo dentro de la disciplina.

El viaje fue posible gracias al esfuerzo conjunto de alumnos, familias y el acompañamiento del municipio, que colaboró para cubrir parte de los gastos. Desde la escuela remarcaron la importancia de este tipo de oportunidades, que permiten a los jóvenes acceder a instancias de formación de primer nivel.

Finalmente, el profesor invitó a la comunidad a sumarse a la práctica, destacando que el taekwondo está abierto a todas las edades y niveles, y que se desarrolla en la ciudad como una actividad inclusiva y formativa.