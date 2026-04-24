La Justicia de Venado Tuerto condenó a Abel Ezequiel Santone, de 32 años, a 9 años y 6 meses de prisión efectiva por una serie de delitos contra la propiedad cometidos entre julio y septiembre de 2024.

La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, acordado entre el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, y la defensa, con la aceptación del imputado, quien admitió su participación en los hechos.

De acuerdo a la investigación, Santone protagonizó al menos 13 episodios delictivos en distintos barrios de la ciudad, afectando tanto a vecinos como a comerciantes. La secuencia comenzó el 7 de julio con un intento de ingreso a una vivienda y continuó con robos en domicilios y locales comerciales durante agosto y principios de septiembre.

En varios de los hechos, el condenado utilizó cuchillas tipo carnicero para intimidar a las víctimas y apoderarse de dinero en efectivo y teléfonos celulares. En otros casos, se valió de un arma de fuego para concretar los robos o intentar sustraer pertenencias.

Las sumas sustraídas variaron según cada episodio, llegando en algunos casos a montos cercanos a los 150 mil pesos, además de mercadería, electrodomésticos y objetos personales.

Según la acusación, el accionar seguía un patrón reiterado: ingreso sorpresivo, amenazas con armas y rápida fuga. Para escapar, utilizaba bicicletas o motocicletas, lo que le permitía desplazarse con agilidad tras cometer los ilícitos.

Además, se registraron robos en la vía pública, como el arrebato de un teléfono celular a una mujer, a quien amenazó con un cuchillo.