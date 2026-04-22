Luis Puenzo, una de las figuras más influyentes del cine argentino, murió en Buenos Aires a los 80 años. La noticia fue confirmada por Argentores a través de un comunicado oficial difundido el 21 de abril, en el que la entidad expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Su nombre quedó definitivamente ligado a La historia oficial, la película de 1985 que dirigió y que se convirtió en la primera producción argentina en obtener el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera. El film, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó el drama de la apropiación de bebés durante la última dictadura y se transformó en una obra central del cine nacional.

Además de ese título emblemático, Puenzo desarrolló una trayectoria extensa como director, guionista y productor. Entre sus trabajos más conocidos aparecen Gringo viejo, La peste y La puta y la ballena, dentro de una carrera que también tuvo proyección internacional.

Por otro lado, su participación en la vida institucional del sector audiovisual también fue relevante. Estuvo vinculado a la defensa de la actividad cinematográfica, participó en el impulso de la Ley de Cine, fundó la Academia de Cine de la Argentina y fue presidente del INCAA entre 2019 y 2022.

Con su muerte, el cine argentino pierde a un realizador que marcó una etapa decisiva de su historia reciente. Su obra, en especial La historia oficial, permanece como una referencia ineludible dentro de la cultura nacional y latinoamericana.