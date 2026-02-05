River Plate marcará un hecho inédito en el fútbol argentino. Este sábado, en el partido frente a Tigre, el estadio Monumental se convertirá en el primero del país en permitir la venta de bebidas alcohólicas durante un encuentro oficial, en el marco de una prueba piloto autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el propio club y apunta a avanzar hacia un modelo de gestión alineado con estándares internacionales, bajo un esquema estrictamente controlado. Desde la institución remarcaron que se trata de una experiencia acotada, con trazabilidad total y sin acceso para el público general.

La venta de cerveza estará habilitada únicamente en sectores preferenciales del estadio: Palcos 360, Espacios de Hospitalidad y los distintos Espacios Quilmes ubicados en las tribunas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori. Todos estos lugares cuentan con capacidad limitada, control de accesos, circuitos internos definidos y supervisión permanente.

El protocolo diseñado por River establece una modalidad rigurosa. La compra deberá realizarse de manera anticipada a través de RiverID hasta ocho horas antes del partido, será nominal y solo para mayores de 18 años, con un máximo de dos cervezas por persona. En el caso de los palcos, la adquisición quedará a cargo del administrador, de acuerdo a la cantidad de butacas asignadas, mientras que en los sectores hospitality se permitirá una venta adicional in situ, siempre controlada mediante una aplicación que verifica los topes individuales.

Además, estará prohibido de forma absoluta el ingreso y consumo de alcohol en las tribunas generales. El operativo incluirá cartelería visible con reglas de consumo, pulseras identificatorias, personal asignado al control de accesos, molinetes exclusivos y procedimientos internos ante posibles infracciones.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad participará del control con monitoreo permanente y testeos de alcoholemia obligatorios a la salida del estadio. River fue elegido para encabezar esta prueba piloto por cumplir con exigentes criterios de infraestructura y seguridad, entre ellos ser el único estadio del país que cuenta con sistema FaceID, además de sus antecedentes recientes sin incidentes.

La experiencia replica esquemas ya habituales en grandes ligas del mundo como Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos y Brasil, donde la venta de alcohol en estadios se encuentra regulada bajo distintos marcos normativos.