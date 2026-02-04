Luego de un intenso inicio de año con presentaciones en festivales de gran convocatoria como Jesús María y Cosquín, Los Nocheros lanzaron “Como antes”, su nuevo single en colaboración con Rodrigo Tapari y Juan Portella.

La canción propone un cruce entre el folklore característico del grupo y sonoridades vinculadas a la música tropical, especialmente la cumbia. El eje del tema está puesto en los vínculos, los recuerdos y aquello que permanece con el paso del tiempo, con una letra de tono íntimo que se apoya en un tratamiento rítmico más bailable.

El aporte de Rodrigo Tapari suma una impronta ligada al universo tropical, mientras que Juan Portella contribuye desde la composición y el desarrollo artístico del tema, consolidando una propuesta que reúne a músicos de distintas generaciones y escenas.

En la previa del lanzamiento, los artistas compartieron un encuentro registrado en una mesa íntima, donde intercambiaron anécdotas y experiencias sobre el proceso creativo. Ese espacio funcionó como punto de partida para el trabajo conjunto y dejó al descubierto la dinámica de intercambio que dio forma a la canción.

El estreno se enmarca en una temporada de verano con agenda activa para Los Nocheros, que continúan recorriendo distintos escenarios del país y participando de los principales festivales populares. Con una trayectoria de varias décadas, el grupo sostiene su presencia en la escena musical argentina, apostando a propuestas que respetan su identidad folklórica y dialogan con otros géneros contemporáneos.

“Como antes” se inscribe en esa línea de trabajo, reforzando el encuentro entre estilos y generaciones desde la canción.