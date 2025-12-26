El futuro de Robert Lewandowski comienza a tomar forma lejos de Europa. A seis meses de finalizar su contrato con el Barcelona, el delantero de 37 años aparece como uno de los grandes objetivos del fútbol de Arabia Saudita, que busca sumar otra figura de peso a su liga.

Según informó el diario español As, el representante del atacante, Pini Zahavi, tiene previsto reunirse en los próximos días con autoridades del certamen saudí para iniciar conversaciones formales. La propuesta económica sería uno de los principales argumentos para seducir al goleador, en una liga que no considera la edad como un impedimento para sumar estrellas internacionales.

En el club catalán, mientras tanto, la situación es de cautela. Lewandowski perdió protagonismo en las últimas semanas, afectado por algunos problemas físicos y por el buen rendimiento de Ferran Torres, que logró adueñarse del puesto. Desde la dirigencia aún no hubo una postura oficial sobre una eventual renovación, aunque se remarca el respeto hacia un futbolista que siempre mostró una conducta profesional intachable.

Además del interés saudí, en las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculan con la MLS. En ese contexto, aparecieron como posibles destinos Chicago Fire y el Inter Miami, donde podría compartir equipo con Lionel Messi.

Con el contrato próximo a vencer el 30 de junio, el desenlace sobre el futuro de Lewandowski sigue abierto y promete ser uno de los temas fuertes del próximo mercado de pases.