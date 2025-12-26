El mercado de pases comienza a moverse en Boca Juniors, tanto en la búsqueda de refuerzos como en la posible salida de algunos futbolistas. En ese escenario, Nacional y Peñarol realizaron sondeos por Brian Aguirre, quien perdió protagonismo en el cierre de la temporada 2025.

Desde Uruguay reconocen que hubo llamados informales para conocer la situación del atacante, aunque sin una propuesta concreta. La falta de minutos recientes alimenta la idea de una posible negociación, ya sea a préstamo o mediante una transferencia, aunque en La Ribera no están dispuestos a desprenderse del jugador a cualquier precio.

Cabe recordar que Boca desembolsó alrededor de 4,6 millones de dólares para adquirir su pase desde Newell’s Old Boys, una cifra importante dentro de la actual gestión. Por ese motivo, el club no analiza venderlo por debajo de ese valor, pese a que Aguirre no logró consolidarse como titular.

En números, desde su llegada en 2024 disputó 37 partidos oficiales, acumuló 1.840 minutos en cancha y aportó cuatro goles y cuatro asistencias. Si bien tuvo pasajes de continuidad, su participación cayó notablemente en los últimos meses del año.

La pérdida de espacio se explica, en parte, por el crecimiento de Exequiel Zeballos, quien ganó terreno en el frente ofensivo. A eso se suma la competencia interna que propone el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, que optó por otras variantes en los encuentros decisivos.

Además, el panorama se vuelve aún más exigente con la inminente llegada de Marino Hinestroza, extremo colombiano que reforzará la misma posición. Por ahora, el interés de Nacional y Peñarol quedó en un primer contacto, a la espera de definiciones en Boca.