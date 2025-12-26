Real Madrid lidera el ranking UEFA y reafirma su dominio europeo
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
Se filtraron imágenes de la supuesta camiseta titular para la temporada 2026/27, con una combinación de colores inédita que rompe con la tradición del club.Deportes26/12/2025GASTON PAROLA
En medio del desarrollo de la actual temporada europea, la indumentaria vuelve a captar la atención fuera del campo de juego. En las últimas horas, portales especializados difundieron las primeras imágenes de lo que sería la camiseta titular del Real Madrid para la temporada 2026/27, con un diseño que no pasó desapercibido.
Según las filtraciones, la camiseta mantendría la base blanca característica, pero incorporaría detalles en verde y rosa, una combinación nunca antes utilizada en la casaca principal del club. El cuello, el escudo del patrocinador técnico Adidas y las publicidades de Emirates y HP aparecerían en color verde, mientras que las tradicionales tres tiras sobre los hombros serían de color rosa.
Además, el diseño incluiría una franja verde en el cierre de las mangas, reforzando una estética moderna y poco habitual para el conjunto madrileño. Si bien el verde ya tuvo presencia en una camiseta alternativa del club durante la temporada 2012/13, nunca había sido utilizado en la indumentaria titular. El rosa, por su parte, sí apareció en otras oportunidades, aunque no combinado de esta manera en la camiseta principal.
Desde el entorno del club aclaran que se trata de un modelo preliminar y no definitivo, ya que estos diseños suelen sufrir modificaciones antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, las imágenes ya generaron un fuerte debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes valoran la apuesta innovadora y quienes prefieren mantener la estética clásica del club más ganador de Europa.
