Rufino: secuestran armas tras allanamiento por amenazas

Violento episodio en Firmat: una joven terminó hospitalizada
La agresión ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda de calle General Mosconi. La presunta atacante fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía luego de una denuncia por amenazas con arma de fuego ocurridas durante la madrugada.Policiales 26/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un allanamiento realizado en la ciudad de Rufino permitió el secuestro de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un automóvil, en el marco de una causa por amenazas.
Según se informó, un hombre denunció haber sido amenazado con un arma tras un incidente ocurrido en la vía pública durante la madrugada de este jueves. De acuerdo a su testimonio, fue perseguido por otro vehículo y, al detenerse, uno de los ocupantes descendió y lo habría intimidado apuntándole con un arma de fuego.
Tras retirarse del lugar, la víctima radicó la denuncia correspondiente. A partir de ello, se dio intervención a la Fiscalía, que ordenó distintas medidas investigativas, entre ellas un allanamiento en un domicilio de la ciudad.
El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Tercera, con resultado positivo. Como consecuencia, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa.
El involucrado fue trasladado para una revisión médica y posteriormente derivado a la Comisaría 3ª, donde quedó a disposición de la Justicia para la formación de causa.
Una mujer de 23 años resultó herida tras una agresión en una vivienda de calle General Mosconi. La presunta autora quedó detenida por orden de la Fiscalía.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.
La investigación se inició por denuncias del Buzón de la Vida. Hubo una persona detenida y un importante secuestro de droga, armas y dinero.
El hecho ocurrió en Venado Tuerto. El acusado fue interceptado tras un llamado al 911 y luego protagonizó incidentes en la sede policial.
El hecho ocurrió en la madrugada del martes en Venado Tuerto. El agresor fue reducido tras una persecución y una mujer que lo acompañaba también fue contenida.
Nahuel Gallo permanece aislado en la cárcel El Rodeo I, pese a la excarcelación de 71 presos políticos. Su familia denuncia tortura psicológica y amenazas constantes.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
El veto a las casas de apuestas en las camisetas obligará a los clubes ingleses a redefinir su modelo comercial desde la temporada 2026/27.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El Xeneize acordó la llegada del extremo colombiano, campeón con Atlético Nacional, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Velocidad, desborde y desequilibrio para un puesto a potenciar.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.