Rufino: secuestran armas tras allanamiento por amenazas

Un allanamiento realizado en la ciudad de Rufino permitió el secuestro de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un automóvil, en el marco de una causa por amenazas.

Según se informó, un hombre denunció haber sido amenazado con un arma tras un incidente ocurrido en la vía pública durante la madrugada de este jueves. De acuerdo a su testimonio, fue perseguido por otro vehículo y, al detenerse, uno de los ocupantes descendió y lo habría intimidado apuntándole con un arma de fuego.

Tras retirarse del lugar, la víctima radicó la denuncia correspondiente. A partir de ello, se dio intervención a la Fiscalía, que ordenó distintas medidas investigativas, entre ellas un allanamiento en un domicilio de la ciudad.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Tercera, con resultado positivo. Como consecuencia, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa.

El involucrado fue trasladado para una revisión médica y posteriormente derivado a la Comisaría 3ª, donde quedó a disposición de la Justicia para la formación de causa.