Uno solo se salva: la dramática definición por el descenso en el fútbol argentino

A falta de una jornada para el cierre del torneo, la pelea por no descender está al rojo vivo. Tres equipos —Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz— llegan a la última fecha con la permanencia en juego. Dos perderán la categoría: uno por tabla anual y otro por promedios.

El “Tiburón” marplatense llega con una leve ventaja tras su triunfo 1-0 ante Banfield, mientras que el “Santo” sanjuanino empató 1-1 con Lanús y el “Tomba” cayó 2-1 frente a Atlético Tucumán. Con esos resultados, la tabla anual quedó así: Aldosivi 28° con 30 puntos, San Martín 29° con 28 y Godoy Cruz 30° también con 28.

Por promedios, la definición también será entre Aldosivi y San Martín, lo que convierte el duelo entre ambos —aún con día y horario a confirmar— en una verdadera final. Si alguno termina último en ambas tablas, el anteúltimo de la anual también descenderá. En caso de igualdad de puntos, habrá desempate.

Qué necesita cada uno:

Aldosivi: depende de sí mismo; si gana, se salva. Con un empate o derrota, deberá esperar otros resultados.

depende de sí mismo; si gana, se salva. Con un empate o derrota, deberá esperar otros resultados. San Martín: debe ganar y que Godoy Cruz no lo haga. Si empata y el Tomba también, habrá desempate. Además, aún podría clasificar a los playoffs si logra mantenerse.

debe ganar y que Godoy Cruz no lo haga. Si empata y el Tomba también, habrá desempate. Además, aún podría clasificar a los playoffs si logra mantenerse. Godoy Cruz: no puede salvarse directamente; su única opción es ganar y esperar que Aldosivi y San Martín empaten o que el Santo gane.

El fin de semana promete emociones fuertes: solo uno de los tres podrá seguir en Primera, mientras los otros dos se despedirán del máximo nivel del fútbol argentino.