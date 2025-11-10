Uno solo se salva: la dramática definición por el descenso en el fútbol argentino

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.

10/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
descensos_862x485

A falta de una jornada para el cierre del torneo, la pelea por no descender está al rojo vivo. Tres equipos —Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz— llegan a la última fecha con la permanencia en juego. Dos perderán la categoría: uno por tabla anual y otro por promedios.

El “Tiburón” marplatense llega con una leve ventaja tras su triunfo 1-0 ante Banfield, mientras que el “Santo” sanjuanino empató 1-1 con Lanús y el “Tomba” cayó 2-1 frente a Atlético Tucumán. Con esos resultados, la tabla anual quedó así: Aldosivi 28° con 30 puntos, San Martín 29° con 28 y Godoy Cruz 30° también con 28.

Por promedios, la definición también será entre Aldosivi y San Martín, lo que convierte el duelo entre ambos —aún con día y horario a confirmar— en una verdadera final. Si alguno termina último en ambas tablas, el anteúltimo de la anual también descenderá. En caso de igualdad de puntos, habrá desempate.

Qué necesita cada uno:

  • Aldosivi: depende de sí mismo; si gana, se salva. Con un empate o derrota, deberá esperar otros resultados.
  • San Martín: debe ganar y que Godoy Cruz no lo haga. Si empata y el Tomba también, habrá desempate. Además, aún podría clasificar a los playoffs si logra mantenerse.
  • Godoy Cruz: no puede salvarse directamente; su única opción es ganar y esperar que Aldosivi y San Martín empaten o que el Santo gane.

El fin de semana promete emociones fuertes: solo uno de los tres podrá seguir en Primera, mientras los otros dos se despedirán del máximo nivel del fútbol argentino.

Lo más visto
image

River atraviesa su peor temporada desde el descenso

GASTON PAROLA
Deportes10/11/2025

La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.

Boletín de noticias