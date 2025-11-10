Uno solo se salva: la dramática definición por el descenso en el fútbol argentino

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.10/11/2025GASTON PAROLA
A falta de una jornada para el cierre del torneo, la pelea por no descender está al rojo vivo. Tres equipos —Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz— llegan a la última fecha con la permanencia en juego. Dos perderán la categoría: uno por tabla anual y otro por promedios.
El “Tiburón” marplatense llega con una leve ventaja tras su triunfo 1-0 ante Banfield, mientras que el “Santo” sanjuanino empató 1-1 con Lanús y el “Tomba” cayó 2-1 frente a Atlético Tucumán. Con esos resultados, la tabla anual quedó así: Aldosivi 28° con 30 puntos, San Martín 29° con 28 y Godoy Cruz 30° también con 28.
Por promedios, la definición también será entre Aldosivi y San Martín, lo que convierte el duelo entre ambos —aún con día y horario a confirmar— en una verdadera final. Si alguno termina último en ambas tablas, el anteúltimo de la anual también descenderá. En caso de igualdad de puntos, habrá desempate.
Qué necesita cada uno:
El fin de semana promete emociones fuertes: solo uno de los tres podrá seguir en Primera, mientras los otros dos se despedirán del máximo nivel del fútbol argentino.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.