Lanús busca la final ante la U de Chile en un clima tenso

La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Lanús y Universidad de Chile se enfrentarán este jueves desde las 19.00 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La serie está abierta tras el 2-2 en el partido de ida disputado en Santiago, donde el equipo argentino sufrió la violencia de la hinchada local y un polémico penal en el cierre del encuentro.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino buscará llegar a su tercera final continental, luego de las alcanzadas en 2013 y 2020. En la ida, Rodrigo Castillo fue figura con un doblete que le dio ventaja parcial al Granate, pero sobre el final Charles Aránguiz igualó de penal para los chilenos.
La revancha se jugará en un contexto especial: la “U” vuelve a Argentina por primera vez desde el escándalo ante Independiente, aunque sin público visitante por disposición de APreViDe, que advirtió que aplicará derecho de admisión a quienes intenten ingresar.
El ganador de la serie se medirá con Atlético Mineiro, que eliminó a Independiente del Valle y se metió en la final del torneo, programada para el 22 de noviembre.
Probables formaciones:
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
U. de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Datos del partido:
Hora: 19.00
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
TV: ESPN
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
