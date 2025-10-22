ANDIS restituyó el pago de pensiones por discapacidad tras orden judicial

Gerardo Werthein presentó su renuncia como canciller de Javier Milei
El funcionario dejó su cargo tras varios días de versiones sobre su salida y el posible ingreso de Santiago Caputo al Gabinete.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.Política 22/10/2025LORENA ACOSTA
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, tras la resolución judicial dictada en la causa FTU 13578/2025 por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca.
La medida, formalizada mediante la Resolución 12621/2025, fue firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches y publicada en el Boletín Oficial. La disposición deja sin efecto las suspensiones aplicadas a los beneficiarios listados en el Anexo I y ordena el restablecimiento de los pagos desde el momento en que fueron interrumpidos.
La decisión responde a una acción cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, que solicitó el cese de las auditorías que habían motivado la suspensión de haberes, realizadas en el marco del Decreto N° 432/1997. En consecuencia, la ANDIS deberá abstenerse de iniciar nuevas revisiones mientras la medida judicial continúe vigente.
Según lo informado, la Dirección de Presupuesto y Contabilidad certificó la disponibilidad de fondos para cubrir la reactivación de las pensiones, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) fue notificada para ejecutar los pagos.
El acto administrativo también menciona como antecedentes legales la Ley N° 13.478, los decretos 432/1997, 698/2017 (de creación de la ANDIS) y 601/2025, que respalda la actual intervención del organismo. La resolución enfatiza que las pensiones por discapacidad son inembargables y destinadas a personas sin cobertura previsional ni recursos suficientes.
Con esta medida, el organismo busca garantizar la continuidad del beneficio y evitar nuevos cortes administrativos, en cumplimiento con lo ordenado por la Justicia.
El presidente relativizó la crisis económica y afirmó que “hay 12 millones de pobres menos”. Sus dichos durante una entrevista en la TV Pública generaron fuerte rechazo en redes sociales.
El Presidente anticipó cambios en su equipo de gobierno según los resultados del domingo, con la mira puesta en las reformas de “segunda generación” y la reducción de tensiones internas.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por CABA pidió el voto para La Libertad Avanza y afirmó que busca “hacer goles” en el Congreso.
El Presidente adelantó que luego de los comicios legislativos definirá una nueva estructura de gobierno para avanzar con “reformas de segunda generación”. También apuntó contra el kirchnerismo y envió un mensaje a los “enojaditos de Macri”.
El Presidente advirtió que el kirchnerismo intenta desmovilizar al electorado y remarcó que el resultado del domingo definirá el futuro de las reformas impulsadas por su gobierno.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.