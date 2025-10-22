ANDIS restituyó el pago de pensiones por discapacidad tras orden judicial

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, tras la resolución judicial dictada en la causa FTU 13578/2025 por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca.

La medida, formalizada mediante la Resolución 12621/2025, fue firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches y publicada en el Boletín Oficial. La disposición deja sin efecto las suspensiones aplicadas a los beneficiarios listados en el Anexo I y ordena el restablecimiento de los pagos desde el momento en que fueron interrumpidos.

La decisión responde a una acción cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, que solicitó el cese de las auditorías que habían motivado la suspensión de haberes, realizadas en el marco del Decreto N° 432/1997. En consecuencia, la ANDIS deberá abstenerse de iniciar nuevas revisiones mientras la medida judicial continúe vigente.

Según lo informado, la Dirección de Presupuesto y Contabilidad certificó la disponibilidad de fondos para cubrir la reactivación de las pensiones, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) fue notificada para ejecutar los pagos.

El acto administrativo también menciona como antecedentes legales la Ley N° 13.478, los decretos 432/1997, 698/2017 (de creación de la ANDIS) y 601/2025, que respalda la actual intervención del organismo. La resolución enfatiza que las pensiones por discapacidad son inembargables y destinadas a personas sin cobertura previsional ni recursos suficientes.

Con esta medida, el organismo busca garantizar la continuidad del beneficio y evitar nuevos cortes administrativos, en cumplimiento con lo ordenado por la Justicia.