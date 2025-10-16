Mercedes confirmó a Russell y se achican las vacantes para la F1 2026

Fixture completo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
Mercedes anunció la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026 de Fórmula 1, con un contrato multianual que asegura la estabilidad del equipo alemán. Con esta confirmación, solo restan definirse cuatro de los 22 asientos disponibles para el próximo campeonato.
McLaren, Ferrari, Aston Martin, Haas, Williams, Audi y Cadillac ya tienen sus duplas confirmadas, mientras que las incógnitas se concentran en Red Bull, Racing Bulls y Alpine. En el caso del equipo austríaco, Max Verstappen aún no conoce a su futuro compañero y la decisión se encuentra entre Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson o el joven Arvid Lindblad, de apenas 18 años.
La resolución de Red Bull impactará directamente en Racing Bulls, que podría presentar distintas combinaciones entre Hadjar, Lawson y Lindblad. En tanto, Alpine definirá el último asiento libre del paddock, con Pierre Gasly confirmado hasta 2028 y con Franco Colapinto como principal candidato a ocupar el segundo monoplaza, tras su destacada actuación en las últimas fechas y el respaldo económico que lo acompaña.
Según anticipó el asesor Flavio Briatore, el anuncio podría producirse entre los Grandes Premios de Estados Unidos, México o Brasil, escenarios donde el público latino tendría un fuerte protagonismo para el piloto argentino.
