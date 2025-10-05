Milei confirmó que el viernes 10 de octubre será feriado nacional

Espert admitió haber estado en la casa de Machado y no negó el video
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
El Gobierno nacional confirmó que el próximo viernes 10 de octubre será feriado nacional, luego de trasladar la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente prevista para el domingo 12.
De esta manera, la administración de Javier Milei decidió modificar el carácter del feriado, que este año se convierte en una fecha transferible, generando un fin de semana largo de tres días junto al sábado 11 y domingo 12.
A diferencia de los “días no laborables con fines turísticos”, en los que el empleador decide si se trabaja o no, en este caso se trata de un feriado nacional obligatorio, por lo que todos los trabajadores del país tienen derecho al descanso.
Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), en los días feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Quienes deban prestar servicios en esas jornadas deberán recibir el doble de su salario diario habitual.
El cambio busca equilibrar el calendario y generar un fin de semana extendido, ya que el feriado del 12 de octubre coincidía con un domingo.
Calendario de feriados restantes en 2025:
Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
