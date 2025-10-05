Afganistán impulsa su economía con la exportación de miel

La provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, se posiciona como uno de los principales centros de producción y exportación de miel del país. Según informó Mohammad Hanif Haqmal, portavoz del Departamento provincial de Agricultura, Irrigación y Ganadería, la región produjo 45 toneladas en lo que va del año, de las cuales seis ya fueron exportadas a Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Actualmente, Afganistán cuenta con 3.200 granjas apícolas y produce alrededor de 2.200 toneladas de miel anuales, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la agencia Xinhua. El Ministerio de Agricultura aseguró que continuará apoyando el crecimiento del sector y buscará nuevos mercados internacionales para el producto.

La apicultura se ha convertido en una fuente clave de ingresos para miles de familias afganas, especialmente en las provincias del sur, donde las condiciones climáticas favorecen la producción.