Fuertes vientos causaron destrozos en Venado Tuerto

Este sábado, Venado Tuerto sufrió las consecuencias del fuerte viento que azotó a la región, dejando importantes daños materiales en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en Junín y calle 41, donde un árbol de gran porte cayó sobre dos automóviles estacionados. En Caseros al 600, otro ejemplar fue arrancado de raíz y terminó a metros de una vivienda.

En San Luis 75, una rama de grandes dimensiones se desplomó sobre una casa, ocasionando daños en la estructura y en el tendido eléctrico. Además, se registraron múltiples caídas de ramas en la vía pública, junto con voladuras de tapiales, mamposterías de obras en construcción y carteles de comercios.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. Desde Bomberos Voluntarios informaron que dos dotaciones trabajan en conjunto con personal municipal y de la Cooperativa Eléctrica para retirar escombros y restablecer los servicios afectados.

El Gobierno de Venado Tuerto comunicó que se encuentran desplegadas tres cuadrillas de arbolado público, Servicios y Obras Públicas, además de agentes de Control Urbano, con el objetivo de atender los reclamos de vecinos y garantizar la seguridad en la vía pública.