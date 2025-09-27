Fuertes vientos causaron destrozos en Venado Tuerto

Alerta amarilla por vientos y lluvias en el sur santafesino
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas intensas y lloviznas que afectan a Venado Tuerto y localidades de la región este sábado 27 de septiembre.
La caída de árboles y ramas provocó daños en viviendas y vehículos, aunque no se registraron heridos. Bomberos y cuadrillas municipales trabajan en distintos puntos de la ciudad.Regionales27/09/2025LORENA ACOSTA
Este sábado, Venado Tuerto sufrió las consecuencias del fuerte viento que azotó a la región, dejando importantes daños materiales en distintos barrios de la ciudad.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en Junín y calle 41, donde un árbol de gran porte cayó sobre dos automóviles estacionados. En Caseros al 600, otro ejemplar fue arrancado de raíz y terminó a metros de una vivienda.
En San Luis 75, una rama de grandes dimensiones se desplomó sobre una casa, ocasionando daños en la estructura y en el tendido eléctrico. Además, se registraron múltiples caídas de ramas en la vía pública, junto con voladuras de tapiales, mamposterías de obras en construcción y carteles de comercios.
Afortunadamente, no se reportaron heridos. Desde Bomberos Voluntarios informaron que dos dotaciones trabajan en conjunto con personal municipal y de la Cooperativa Eléctrica para retirar escombros y restablecer los servicios afectados.
El Gobierno de Venado Tuerto comunicó que se encuentran desplegadas tres cuadrillas de arbolado público, Servicios y Obras Públicas, además de agentes de Control Urbano, con el objetivo de atender los reclamos de vecinos y garantizar la seguridad en la vía pública.
