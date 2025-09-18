Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas

Picasso: un retrato inédito de Dora Maar saldrá a subasta en París
El óleo “Busto de mujer con sombrero de flores”, pintado en 1943, será subastado el 24 de octubre y podría superar los 9,5 millones de dólares.
En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.Sociedad18 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.
Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mi millones.
Del 16 al 22 de septiembre la ciudad participa de la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable con actividades educativas, recreativas y operativos especiales.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de Samiei Sajjad Naserani, condenado por asociación ilícita y por ingresar al país con pasaporte falso. Temen riesgo de fuga.
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.