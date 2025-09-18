Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas

El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mi millones.