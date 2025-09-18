Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas

En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.

18 de septiembre de 2025
Matías Morla

El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mi millones.

