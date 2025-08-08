Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
Lilia Lemoine acusó a Diana Mondino de “atentar” contra Milei y sostuvo que la entrevista “está armada”
La diputada de La Libertad Avanza cuestionó las declaraciones de la excanciller sobre la salud mental del Presidente y el caso $LIBRA, y advirtió que se busca dañar al Gobierno en plena campaña electoral.Hace 5 horasSOFIA ZANOTTI
La diputada nacional Lilia Lemoine salió al cruce de las recientes declaraciones de la exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, quien en una entrevista con la cadena Al-Jazeera English cuestionó al presidente Javier Milei en relación con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y su salud mental.
Mondino había dicho que, en el caso $LIBRA, “o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”, y sostuvo que la aptitud mental de un líder “es extremadamente relevante”. También respondió con ironía a una pregunta sobre la supuesta influencia de los perros del Presidente en la toma de decisiones políticas.
En diálogo con LN+, Lemoine señaló que la entrevista “está armada” y que, en el contexto de campaña electoral, “buscan hacerle daño” al mandatario. “Es prácticamente atentar contra el Presidente. Si fue un furcio, no está a la altura del cargo que tenía”, expresó.
La legisladora libertaria, una de las figuras más cercanas a Milei, puso en duda la inocencia de las afirmaciones de la excanciller y sugirió que podrían estar vinculadas a un eventual interés político en Córdoba. Además, cuestionó que Mondino validara críticas del exasesor Carlos Rodríguez, a quien definió como un opositor resentido con el Gobierno.
“¿Quién le hizo llegar esa pregunta al entrevistador? ¿Cómo conocen a Carlos Rodríguez en Estados Unidos? Está armado, no seamos inocentes. A mí me lo hicieron desde 2021 hasta 2023”, advirtió Lemoine, quien remarcó que este tipo de ataques suelen intensificarse en períodos electorales.
Falleció un transportista en la autopista Córdoba–Rosario tras choque entre camiones
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
Villa Cañás, pionera nacional: una escuela prueba una docente virtual con inteligencia artificial
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Tres volcanes en alerta amarilla en Mendoza por actividad sísmica y térmica
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cayeron cuatro personas por red de apuestas ilegales en Venado Tuerto y Carmen
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.