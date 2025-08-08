Lilia Lemoine acusó a Diana Mondino de “atentar” contra Milei y sostuvo que la entrevista “está armada”

La diputada nacional Lilia Lemoine salió al cruce de las recientes declaraciones de la exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, quien en una entrevista con la cadena Al-Jazeera English cuestionó al presidente Javier Milei en relación con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y su salud mental.



Mondino había dicho que, en el caso $LIBRA, “o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”, y sostuvo que la aptitud mental de un líder “es extremadamente relevante”. También respondió con ironía a una pregunta sobre la supuesta influencia de los perros del Presidente en la toma de decisiones políticas.

En diálogo con LN+, Lemoine señaló que la entrevista “está armada” y que, en el contexto de campaña electoral, “buscan hacerle daño” al mandatario. “Es prácticamente atentar contra el Presidente. Si fue un furcio, no está a la altura del cargo que tenía”, expresó.

La legisladora libertaria, una de las figuras más cercanas a Milei, puso en duda la inocencia de las afirmaciones de la excanciller y sugirió que podrían estar vinculadas a un eventual interés político en Córdoba. Además, cuestionó que Mondino validara críticas del exasesor Carlos Rodríguez, a quien definió como un opositor resentido con el Gobierno.

“¿Quién le hizo llegar esa pregunta al entrevistador? ¿Cómo conocen a Carlos Rodríguez en Estados Unidos? Está armado, no seamos inocentes. A mí me lo hicieron desde 2021 hasta 2023”, advirtió Lemoine, quien remarcó que este tipo de ataques suelen intensificarse en períodos electorales.