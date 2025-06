El Mundial de Clubes 2025, que se disputa en Estados Unidos con la participación de 32 equipos, entra en una fase decisiva. Este lunes 30 de junio se disputarán dos nuevos partidos correspondientes a los octavos de final, mientras el torneo avanza hacia su etapa de definición.

En esta jornada 17 del certamen, los protagonistas serán dos campeones continentales de peso y una de las potencias emergentes del fútbol saudí. Cabe recordar que los clubes argentinos River Plate y Boca Juniors ya quedaron fuera de competencia.

📅 Partidos del lunes 30 de junio (Octavos de final)

Inter (Italia) vs. Fluminense (Brasil)

🕔 17:00 (hora local)

📍 Estadio Bank of America, Charlotte

Manchester City (Inglaterra) vs. Al-Hilal (Arabia Saudita)

🕙 22:00 (hora local)

📍 Estadio Camping World, Orlando

Estos encuentros se suman a una llave eliminatoria de alto nivel que ya incluye duelos como PSG vs. Inter Miami, Flamengo vs. Bayern Múnich y Real Madrid vs. Juventus.