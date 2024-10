Cumpleaños: este martes el presidente Milei cumplió 54 años. Fue recibido por la fanfarria militar "Alto Perú" del regimiento de Granaderos a Caballos, que interpretó el "feliz cumpleaños". Y le entregaron un morrión del Cuerpo militar. "No lo merezco", dijo, visiblemente emocionado.

La reciente controversia entre Javier Milei y Cristina Kirchner ha tomado un nuevo giro en la escena política argentina. En una jornada marcada por la celebración del cumpleaños número 54 del presidente Milei, la Casa Rosada ha salido en defensa de sus declaraciones, que han generado un fuerte eco en redes sociales y medios de comunicación.

El presidente, recibido con honores por la fanfarria militar "Alto Perú", expresó su emoción al ser homenajeado y reafirmó su postura confrontativa hacia el kirchnerismo. "CFK es todo lo que consideramos que está mal; confrontar con ella es lo natural", declaró un alto funcionario en la Casa Rosada, subrayando que la confrontación es parte de la dinámica democrática, tal como lo planteó el teórico Ernesto Laclau.

Milei, conocido por su estilo provocador, no dudó en criticar al fallecido ex ministro de Salud, Ginés González García, y sus palabras resonaron en el contexto de una Argentina que ha vivido en tensiones políticas. Un miembro del entorno libertario afirmó que las reacciones a sus declaraciones no generan violencia, sino que son respuestas legítimas a un escenario histórico de conflicto político en el país.

Mientras tanto, el presidente Milei también se encuentra en negociaciones con gobernadores de distintas provincias, independientemente de su pertenencia política. En un reciente encuentro, se abordaron temas cruciales como el equilibrio fiscal, a la vez que se contempló la posibilidad de sumar a aliados de diferentes partidos, como la UCR y el justicialismo, en un intento de ampliar la base de apoyo de su gestión.

Por su parte, la relación entre Milei y Macri se ha fortalecido, a pesar de las tensiones. Desde la Casa Rosada, se ha respondido a los comentarios del ex presidente Macri, quien sugirió que el presidente había cedido demasiado poder a su asesor Santiago Caputo. Un allegado a Milei calificó estas afirmaciones como inapropiadas, pero reconoció que hay diferencias de estilo entre ambos líderes. Sin embargo, la fuente subrayó que la colaboración entre la actual administración y el PRO continúa siendo positiva.

Con un enfoque en el futuro, se están llevando a cabo reestructuraciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos, transformada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con la intención de optimizar su funcionamiento y abordar irregularidades heredadas de gestiones anteriores.

Mientras la polarización se intensifica, el escenario político argentino sigue su curso, con Milei y su administración enfrentando retos y buscando alianzas para consolidar su poder.