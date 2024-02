El TAS validó la suspensión del Comité Olímpico Ruso por parte del COI

Luego de que el Comité Olímpico Ruso presentara un recurso de amparo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo publicó su veredicto. Tras más de dos meses de análisis, el organismo arbitral consideró que la suspensión impuesta por el Comité Olímpico Internacional no vulnera los principios de legalidad, igualdad, previsibilidad o proporcionalidad, por lo que continuó dándole curso a la sanción.

A finales de octubre del año pasado, el COI había decidido suspender por tiempo indeterminado, quitarle el reconocimiento y la imposibilidad de recibir fondos del Movimiento Olímpico al ROC por la inclusión de manera unilateral de organizaciones deportivas regionales que pertenecen a su par ucraniano. Las instituciones Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiya fueron sumadas por los rusos entre las asociaciones que se encuentran bajo su control, lo cual provocó un juicio interno por violación de la Carta Olímpica al romper “la integridad territorial del Comité de Ucrania”.

Si bien desde Rusia habían pedido al TAS que se revise la sanción y se le restituya sus funciones y sus beneficios, desde Suiza rechazaron el pedido y mantuvieron lo resulto por el principal ente olímpico. Aunque, desde el Tribunal Arbitral afirmaron: “La decisión es definitiva y vinculante, con excepción del derecho de las partes a interponer un recurso ante el Tribunal Federal Suizo en un plazo de 30 días”.

Esta sanción al ROC no significa que no haya rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el mismo momento en el que se conoció la sanción, el COI afirmó que va a poder haber deportistas en disciplinas individuales compitiendo con la bandera neutral. Además, agregaron una pequeña condición que generó polémica en el Kremlin: no pertenecer al ejército, no haber apoyado la invasión de Ucrania. Esta decisión fue considerada como discriminatoria, pero hasta principios de diciembre ya eran once los clasificados bajo esta modalidad.