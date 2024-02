Pretemporada: Studebaker vs. Unión y Cultura de Murphy en Partidos Amistosos en el Sintético del Parque

El sintético del Parque será el escenario para una jornada cargada de Hockey amistoso este sábado, con el enfrentamiento entre Studebaker y Unión y Cultura de Murphy. Los equipos están ultimando detalles de cara al comienzo del campeonato de la UDC, y estos partidos proporcionarán una valiosa oportunidad para afinar estrategias y evaluar el rendimiento de las jugadoras.

La acción comenzará a las 19 horas con el encuentro de la categoría sub 14, seguido por la sub 16 a las 20 horas, la sub 19 a las 21 horas y finalmente la primera división a las 22 horas. Se espera una intensa competencia en cada uno de estos encuentros, ya que ambos equipos buscarán obtener una ventaja competitiva antes del inicio oficial de la temporada.

Además, el sábado también habrá actividad amistosa para el verde, que se enfrentará a Teodelina FBC y Rosario Puerto Belgrano de San Gregorio. Los partidos comenzarán a las 16 horas y se extenderán hasta las 22 horas, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de una jornada completa de Hockey.