La Ley Bases –que obtuvo hace algunos días media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y fue girada al Senado para su tratamiento– contiene la eliminación de la moratoria previsional, aprobando la "Prestación del Retiro Proporcional" con 125 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones.

La "Prestación de Retiro Proporcional" otorga a las personas que no cumplen con los requisitos para jubilarse un proporcional por los años de aportes que hicieron, un mínimo del 80% del haber de una jubilación mínima.

Si bien falta la aprobación del Senado, la situación produce mucha preocupación en quienes quieren acceder al derecho de jubilarse. En ese contexto, AIRE se comunicó con la secretaria provincial de Sindicato de Amas de Casa (SACRA), Silvia Mendoza, quien se refirió a la situación.

"Somos trabajadoras y la mayoría no nos considera, pero si una mujer no está al frente del hogar es muy difícil que se pueda llevar algo adelante. Nosotros trabajamos los 365 días del año, las 24 horas. Somos amas de casa, enfermeras, maestras, cuidadoras", expresó Mendoza.

Y explicó: "Las mujeres, en su mayoría, no completamos los 30 años de aporte por ocuparnos de nuestros hijos, por ocuparnos de nuestras familias. Con la moratoria era bueno que se puedan jubilar. Esto a nosotros no nos beneficia en nada".

En esa línea, sostuvo que actualmente "la mayoría de las mujeres tenemos que salir a trabajar y somos jefas de hogar".

"Tenemos el doble trabajo y el gobierno no reconoce eso. En la época de la pandemia, las que más trabajamos fuimos las mujeres", remarcó y aclaró: "Yo no digo que regalen la jubilación porque la moratoria no es regalo de nada, es aporte que no se ha hecho por los años no trabajados. Se jubilaron 2.800.000 mujeres cuando fue la primera moratoria, y si incluimos a los hombres que no llegaban para jubilarse, fueron 3.200.000 personas".

Mendoza insistió en que la moratoria "no es un regalo" y "está por ley". "No sé si no lo entienden o no lo quieren entender. No es un gasto una jubilación para las amas de casa", subrayó.

Finalmente, señaló que el "80% de una jubilación mínima es terrible y no alcanza. Ellos se dan aumentos desproporcionales y uno tiene que seguir trabajando porque la jubilación no alcanza".