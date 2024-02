Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami y cuándo arranca la MLS

Tras una pretemporada desafiante en términos de resultados, el Inter Miami de Lionel Messi se alista para su debut en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Después de un comienzo histórico con la victoria en la Leagues Cup, donde Messi fue una figura destacada, el equipo de Florida liderado por Gerardo "Tata" Martino busca alcanzar al menos los playoffs de la liga norteamericana, tras quedar cerca la temporada anterior.

Durante la preparación, el Inter Miami disputó siete amistosos, con un saldo de una victoria, tres empates (uno de ellos perdido en penales) y tres derrotas, incluida una abultada por 6 a 0.

El próximo miércoles 21 de febrero marcará el retorno oficial de Messi y compañía, cuando reciban en casa al Real Salt Lake en su primer partido de la MLS.

Aquí está el calendario completo del Inter Miami de Lionel Messi en la MLS:

Inter Miami vs. Real Salt Lake | MLS fecha 1 | Miércoles 21/02, 22:00 horas | DRV PNK Stadium

LA Galaxy vs. Inter Miami | MLS fecha 2 | Domingo 25/02, 22:30 horas | Dignity Health Sports Park

Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, 18:30 horas | DRV PNK Stadium

Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, 23:00 horas | Estadio a definir

Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, 19:00 horas | DRV PNK Stadium

Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, 21:15 horas | DRV PNK Stadium

DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, 15:00 horas | Audi Field

NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, 15:00 horas | Red Bull Arena

Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30, 20:30 horas | DRV PNK Stadium

Todos los partidos del Inter Miami de Lionel Messi serán transmitidos por el servicio de streaming Apple TV+, que cuenta con los derechos de la MLS y la Leagues Cup. Los interesados deberán suscribirse para acceder a la cobertura, aunque existen algunas opciones gratuitas disponibles.