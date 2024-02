Tevez, tras el triunfo de Independiente: "Es importante la valla invicta, en 5 de los 6 partidos no nos hicieron goles"

Independiente se impuso por 2-0 frente a Instituto y se trajo un triunfazo de Córdoba en la previa del clásico contra Racing. Después del partido, Carlos Tevez pasó por conferencia de prensa y, más allá del duelo inminente contra la Academia, remarcó varios aspectos positivos de sus dirigidos.

En primer lugar, Carlitos habló del segundo tiempo del encuentro, en donde su equipo defendió los dos goles de ventaja que había obtenido en la primera etapa. "Es normal lo del segundo tiempo. El equipo local perdiendo 2-0 te va a querer meter en tu campo. Sufrimos con pelotazos. Tenemos que seguir construyendo", señaló Tevez.

A su vez, Carlitos agregó: "Sabemos que Instituto es un rival muy duro y no es fácil ganarle. Pero no nos quedamos con esto, queremos disfrutar de esta semana y seguiremos buscando nuestra mejor forma".

Luego, y ya pensando en Racing, expresó: "Los nombres te dan el funcionamiento. No me quiero quedar con esto, vamos a tratar de seguir mejorando. Los clásicos son partidos apartes. No importa cómo llegue cada uno, me tocó vivirlo muchos años como jugador".

Por último, Tevez valoró el gran nivel de su defensa en este torneo, y dio detalles de los jugadores que pidieron el cambio durante el partido. “Es importante la valla invicta, en 5 de los 6 partidos no nos hicieron goles. Avalos salió con cansancio nada más, Lucas González se va a hacer estudios para saber el grado de la lesión".