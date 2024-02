Rosario "Tenía una sonrisa particular", recordó una docente sobre el joven muerto tras robar cables

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Carlos Fuentealba de barrio Santa Lucía vive horas de tristeza y bronca, tras la muerte de Ezequiel Curaba, quien falleció tras recibir una fuerte descarga de electricidad mientras intentaba robar cables de alta tensión en una zanja de la EPE el domingo pasado. El joven cursó hasta tercer año en la institución, donde lo recuerdan con cariño. La docente de Lengua y Literatura Melina Gigli fue su profesora en los primeros años y se animó a postear en redes sociales un emotivo texto donde pidió honrar su memoria y recordarlo como un chico trabajador que hacía lo que podía para sostener a su familia.

Este miércoles, Melina recordó en diálogo: "Ezequiel tenía una sonrisa muy particular, como vergonzosa y siempre le brillaban los ojos". Amplió: "En general ,en clases de Lengua y Literatura leemos mucho. A Ezequiel no le gustaba leer, pero sí escuchar y mucho”. Agregó: "Todos los docentes de la escuela tenemos ese recuerdo, el de su sonrisa. Era un alumno que nunca levantó la voz.

Ezequiel comenzó a cursar el tercer año de la secundaria “y después dejó" porque no pudo sostener ir a clases diariamente. "No sabemos si después ingresó a un Emppa", contó Melina. Cuando el muchacho abandonó la escuela “se hizo lo que se hace siempre en las escuelas públicas: tratar que los alumnos vuelvan a estudiar, ya que la escuela es el lugar más seguro y de mayor contención", remarcó. Aclaró: "En este intento de hacer volver a Ezequiel no quiero dejar afuera a la directora, Valeria Ríos, y a todo un equipo de trabajo que está en el barrio y en la escuela secundaria que tienen un objetivo muy claro: que los chicos tienen que estar ahí, en la escuela”.

La docente también describió el contexto en el que viven todos los chicos y chicas que acuden a la escuela Fuentealba. "En el barrio Santa Lucía la gente labura, pero es un barrio en el que la pobreza abunda y todo se hace mucho más difícil y más cuesta arriba. Desde conseguir un lápiz y una carpeta para la escuela hasta comer, vestirse, cubrirse del frío o zafar del calor".

Tras conocerse el episodio en el que perdió la vida Ezequiel y las duras reacciones que hubo en las redes sociales, Gigli acudió a Facebook, donde posteó: “No quiero que lo recuerden así. Él era Eze, mi alumno, nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y sonrisas”.