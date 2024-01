El multimillonario pago anual que pretendería Mbappé para llegar al Real Madrid

La novela del astro francés Kylian Mbappé sigue sin desenlace: su contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el próximo 30 de junio y jugaría en el Real Madrid español pero si le pagan cien millones de euros brutos por año, publicó este martes la prensa española.

La fecha límite de su contrato con el PSG obliga al delantero campeón del mundo en Rusia 2018 negociar con cualquier club para asegurar su futura actividad.

Según el diario Mundo Deportivo, Mbappé aspira a un sueldo de 100 millones de euros brutos por año, es decir, 50 millones netos, que es más del doble de lo que reciben figuras del plantel del Merengue como el alemán Toni Kroos o el croata Luka Modric. Pero además el entorno del crack estaría pidiendo una prima de 175 millones de euros que irían a parar íntegramente a la familia Mbappé ya que el PSG no recibirá nada, agregó el medio deportivo español, que no obstante especuló con que esas cifras no serán aceptadas por las autoridades del Real Madrid.

En Francia, aseguran que París Saint Germain prepara un ultimátum para Kylian Mbappé

Según la cuenta de X @PSGInside_Actus, los directivos cataríes le brindarían dos distintas propuestas para que siga ligado a la institución capitalina, pero de no aceptar ninguna, admitirían su marcha en libertad de acción al término de la actual temporada, en julio.

La primera de las dos consta de una extensión por dos años más otro opcional, mientras que la otra alternativa lo uniría a PSG por los siguientes cuatro años. En ambos casos, los números por los cuales firmaría serían exorbitantes y probablemente nunca se hayan visto en ninguna transacción del equipo.

El campeón del mundo todavía no se expresó al respecto de esta situación que empieza a hartar a propios y ajenos, con el mano a mano frente a la Real Sociedad por la Uefa Champions League en el horizonte y el cierre de la Ligue 1 que lo tiene como natural puntero.

Mbappé en Paris Saint Germain

PJ: 286

Goles: 240

Asistencias: 104

Temporadas: 6

Títulos: 14

5x Ligue 1

3x Copa de Francia

2x Copa de la Liga

4x Supercopa de Francia