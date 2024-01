El ultimátum que Villagra le habría dado a Fassi: "Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas"

River esperaba un lunes de buenas nuevas sobre el cierre del mercado de pases del fútbol argentino, extendido hasta el 2 de febrero. Sin embargo, se desayunó con la contundente declaración de Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, en la que afirmó que Agustín Sant'Anna no se irá por las condiciones que propone el Millonario. Por el lado de Rodrigo Villagra, no hubo mayores avances tampoco, pero el jugador se habría cansado de la situación y le habría lanzado un fuerte ultimátum a Andrés Fassi, mandamás de Talleres.

Ya es de público conocimiento que el mediocampista de la T conserva un profundo amor por la Banda. Además del paso de su hermano, Cristian, como futbolista del club entre 2007 y 2010, se viralizaron varias fotos del volante con la camiseta roja y blanca cuando era un adolescente.

Aparte de su fanatismo por River, Villagra tiene el deseo de ser vendido hace varias semanas. Fue por eso que entró en conflicto con la dirigencia y el flamante entrenador, Walter Ribonetto, no lo convocó a la primera fecha de la Copa de la Liga ni al resto de los amistosos de la pretemporada, incluido el que jugó contra Boca en Córdoba.

El volante central estuvo muy cerca de irse al fútbol mexicano, pero la transferencia se cayó por falta de acuerdo entre las partes. Cansado de los idas y vueltas de la Comisión Directiva, el pibe de la categoría 2001 le habría dicho una contundente sentencia al mismísimo Andrés Fassi. "Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas", habría disparado el futbolista que llegó a Talleres a mediados de 2021 desde Rosario Central.

La primera propuesta que acercaron desde las oficinas del estadio Monumental fue por 8 millones de dólares, pero la T pretende guardarse un porcentaje de la ficha en caso de una futura venta al exterior y adquirir otra parte del pase de Federico Girotti, delantero surgido de las Inferiores de la Banda. Villagra parecería haber hecho su trabajo al meter una importante presión sobre la cúpula del equipo de Barrio Jardín. ¿Llegó el momento de una nueva oferta de Núñez?