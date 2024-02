Carlos Quintana estalló con el árbitro por el gol anulado a Rosario Central ante Independiente: "No tuvo las agallas de ir a verlo"

Independiente logró un triunfazo ante Rosario Central por 1-0 con gol de Federico Mancuello en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. En el cierre del partido, llegó la gran polémica: luego de una brillante atajada de Rodrigo Rey ante Tobías Cervera, Carlos Quintana fue a buscar el rebote arriba, choco con el arquero al impactar la pelota, que entró en el arco, y Leandro Rey Hilfer lo anuló por infracción del defensor, que estalló contra el árbitro.

"Era para empatar y por una mala decisión del árbitro nos quedamos con nada. En el momento me da la sensación que salto limpio, él queda mal parado mirando hacia el arco, se encuentra conmigo arriba, y el referí no tuvo las agallas para ir a verla, una jugada determinante, que define mucho. Por lo menos la tenés que ir a ver para tomar la decisión final. A veces en esta cancha pasan estas cosas", manifestó el zaguero central en una entrevista con ESPN. "Después no sabía que decirnos, es raro porque siempre te dicen lo que pasó, pero él nunca da una respuesta, cobra y no sabe qué decir. Esa actitud te termina de confirmar que no lo quiso cobrar. Cuando vinimos al vestuario lo vimos y lo confirmamos. Nos duele porque hicimos los méritos para, por lo menos, llevarnos un punto", agregó.

Más tarde, el ex-Argentinos Juniors habló con el canal deportivo TyC Sports y ratificó su bronca por la jugada. "Es una jugada definitoria, que defnie si empatamos o perdemos. El referí no solo se equivoca en el momento, sino que en ni siquiera ir a verla. Es una jugada que define un resultado y la tenés que ir a ver. Nunca dio una respuesta, se lo notaba muy incómodo, no sabía qué decirnos, está bien que nosotros fuimos a recriminar pero no nos dijo ni siquiera qué cobra", explicó. "Yo sentí que no había hecho nada, después la actitud del referí me lo confirmaba y cuando lo vimos lo terminamos de confirmar porque no hay nada. El referí tiene la ayuda del VAR y que entre los dos ni siquiera se llamen para ir a ver una jugada, que no quedaba nada y se terminaba el partido, habla más de lo que es el referí más que de nosotros", concluyó.

Russo y Broun, calientes con el árbitro

No solo Carlos Quintana se mostró caliente con la decisión de Leandro Rey Hilfer de anular el agónico empate de Rosario Central ante Independiente, sino que también Miguel Ángel Russo y Jorge Broun, entrenador y capitán del equipo respectivamente, hablaron de la polémica jugada. "La miré y Quintana salta antes que el arquero, llega él a la pelota antes", aseguró el director técnico en conferencia de prensa. "Le reclamamos lo que se vio, que no había sido falta. El pelado saltó antes de que él salte, no lo condiciona en ningún momento, no lo choca, no es falta. Cuando salta, él lo choca a Quintana, que le gana la posición legítimamente, lo vimos ahora en el vestuario y era un gol válido. No sé quién estaba en el VAR, no sé si habrá actuado o no pero nos dijo que estaba chequeado. Tendría que haber ido a verla y si estaba seguro con lo que cobró, convalidarlo", cerró Fatu.