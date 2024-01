Aparición de serpientes en la costanera: cuando lo más importante es el "qué no hacer"

Unos niños que jugaban en la zona de la costanera de Rosario encontraron una serpiente yarará, pese a que no se habrían registrado mordeduras por parte de la serpiente ni ataques en el caso de la población humana. No es la primera vez que aparece este tipo de reptiles en la costa, puesto que es muy común cuando el río Paraná se encuentra en plena creciente. Es por eso que desde Defensa Civil aconsejaron llamar de inmediato al 103 para llevar adelante un rescate controlado, al tiempo que recomendaron "qué no hacer" en caso de un mordedura.

En este caso, se trató de un video que comenzó a viralizarse a partir del hallazgo de unos niños que jugaban en una zona de pastos de los Silos Davis y alcanzaron a divisar a la yarará reposada en el suelo, entre el pasto y plantas bajas. Fue ahí cuando realizaron la captura del video y luego llamaron a las autoridades.

"La crecida del río Paraná ofrece mayor posiblidad de que no podamos encontrar todo tipo de fauna autóctona a lo largo y a lo ancho de la costa porque es un espacio compartido. En definitiva, es de donde ellas también viven y devemos convivir. Ocurre que en muchos casos, propio de la abundancia del camalotaje que arrastra la crecida, suben a la superficie y es así donde pueden presentarse accidente por quienes intentan capturarla o agredirla", contó el titular de Defensa Civil de Rosario respecto a esta nueva aparición.



En ese sentido, hizo hincapié en "no improvisar y llamar urgente al 103 (que es el teléfono directo de Defensa Civil) para realizar una captura controlada"

Por otra parte, Ratner comentó que si bien el porcentaje de mordeduras "son muy bajas" pese a las que ya se han encontrado desde que comenzó a incrementarse el caudal del río, la realidad es que en muchos casos hay negligencia por parte de los ciudadanos.

"Lo primero que hay que hacer, depende el lugar en el que me encuentro, sea en la ciudad o en zona de islas, es concurrir de inmediato al Hospital Provincial, que es el Centro Regional de Animales Ponzoniosos", recomendó el titular de la dependencia municipal.

El ataque de este tipo de ofidios está inmerso en una gran cantidad de mitos. Es por eso que Ratner apuntó que lo más importante es "qué no hacer".

"No hay que cortar, succionar ni hacer torniquetes, tampoco colocar ningún producto. Básicamente se debe tratar como cualquier herida: lavar con agua limpia y cubrir con un vendaje liviano, sin demasiada presón, y nunca colocarse el suero anti ofídico por su cuenta".

Respecto al suero que neutraliza el veneno que inocula la serpiente yarará, comentó que hubo casos de gente que se autodefine como "conocedora" del río o la fauna silvestre y suele aplicarse ese tipo de tratamientos.



Es por eso que recomendó un tratamiento adecuado por médicos especialistas como en el caso del hospital Provincial. "Si una persona hace una crisis alérgica producto de la inyección del suero antiofídico puede perder la vida en minutos, mientras que si acude a un lugar asistencial idóneo tiene entre tres o cuatro horas sin poner en riesgo su vida", aseguró.