Luka Romero a Boca: los ítems que traban el acuerdo con Milan y el rol de Almería

Sería la bomba del mercado de pases del fútbol argentino. Boca lo sabe. Milan lo sabe. Y Luka Romero, más que nadie en esta negociación, entiende lo que significaría su llegada al país. Desde que se conoció el interés del jugador por vestir la camiseta azul y oro, en el club de la Ribera comenzaron a hacer gestiones para contratarlo a préstamo. Sin embargo, el Xeneize se mostró tajante en cuanto a dos condiciones del contrato con las que no parece ceder en las charlas y sobre las que el Rossoneri, hasta ahora, no se replegó.

Las dos cláusulas que traban el préstamo de Luka Romero a Boca

Si bien no lo hizo públicamente, el futbolista de la categoría 2004 le dio a entender a su entorno que tiene ganas de jugar en Boca. Su abuelo, Pepe Romero, había revelado en la semana que su nieto "le había dado el OK" al Xeneize y que se convertiría en hombre azul y oro si "arreglaban las condiciones". A su vez, se viralizó una foto del pequeño Luka en La Bombonera que generó la ilusión de los hinchas boquenses.

No obstante, esta puja por las "condiciones" todavía no pudo ser zanjada por los clubes. Resulta que lo que pretende la dirigencia xeneize es un préstamo de 18 meses pero sin cláusula de repesca a los seis. ¿Por qué? Quieren evitar que el jugador pase poco tiempo en el club solo para revalorizar su ficha y que vuelva rápidamente al fútbol de Europa. El punto es que el Milan no vería mal incluir un ítem de este estilo en caso de que el pibe la rompa en el fútbol argentino.

El otro articulo que provoca discusiones en los escritorios es la opción de compra. Ante una oportunidad de este tipo, que cada vez escasean más en el ámbito local, el Xeneize desea incluir un monto que le permita hacerse del ex-Lazio en caso de que se acople bien al equipo de Diego Martínez.

Pero no estaría en los planes del elenco de Milano perder a una de sus joyas, sino darle un poco más de rodaje del que viene gozando. Desde su llegada a la institución a mediados de 2023, solo pudo jugar cinco partidos: cuatro por la Serie A (Cagliari, Juventus, Napoli y Udinese) y uno de la Copa Italia (Cagliari, que marcó su única titularidad). En total fueron 155 minutos, un puñado inesperado para el oriundo de Victoria de Durango, México, pero nacionalizado argentino.

Mientras tanto, Almería de España y Como de Italia, cuya principal figura técnica es Cesc Fábregas, estaban en tratativas para adquirir a Romero en calidad de cedido. Incluso, el cuadro rojiblanco tenía avanzadas las charlas con Milan, pero la cuestión se frenó por el deseo del juvenil de la Selección Argentina Sub-20 de arribar a los terrenos de Brandsen 805. De todos modos, si Boca y el Rossoneri no logran dirimir qué sucede con los ítems de la discordia, es probable que el extremo de 19 años recale en uno de estos dos lugares del Viejo Continente.