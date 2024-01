Milei defendió las SAD en fútbol y dijo que "hay grupos árabes con deseos de invertir 3.000 millones de dólares"

El presidente Javier Milei defendió este domingo la necesidad de legislar sobre la habilitación de las sociedades anónimas en el fútbol argentino, y al respecto dijo que “hay grupos árabes con deseos de invertir 3.000 millones de dólares” en los clubes.

En sintonía con el líder del PRO y ex presidente Mauricio Macri, el actual jefe de Estado explicó que “las Sociedades Anónimas están dentro del Decreto de Necesidad de Urgencia debido a la expectativa de los inversores".

Al analizar el interés de capitales privados en desembarcar en los clubes de fútbol locales, Milei señaló que "lo interesante de las SAD es que la inversión entra muy rápido, porque es un negocio muy fácil”

En declaraciones radiales, el mandatario indicó que “existen múltiples oportunidades para clubes extranjeros, como el caso del Chelsea que ha manifestado su intención de comprar equipos argentinos como Boca, Racing, Newell’s, Estudiantes y Lanús”.

"Si está la intención del Chelsea y la de los árabes, se genera dinero muy rápidamente. Es de rápido impacto“, enfatizó el líder de La Libertad Avanza.

Consultado acerca de qué sucedería si los socios de las instituciones se niegan a privatizar sus clubes, Milei admitió que “se seguirá con el esquema actual”.

“Pero yo, como hincha de Boca, preferiría que vengan extranjeros a invertir una fortuna de plata para que Boca gane siempre y River no nos pueda ganar un partido”, comentó.

Por otra parte, negó estar “enojado con Riquelme”, pero advirtió que sabe “para quién juega”.

“Sabía que me iban a mandar gente a insultar en La Bombonera. Yo tenía esa información. Pero lo importante es que quede clara la Argentina que proponemos nosotros y cuál es la alternativa. En cualquier parte del mundo, el club estaría orgulloso de ver al Presidente de la Nación votando ahí, pero Riquelme me mandó gente para que me insulte”, lamentó.

“¿Me iba a dejar amedrentar? Creo que no corresponde. Tuvo deslealtad con Mauricio Macri y falta de gratitud con Martín Palermo. Los mejores momentos de mi vida en la cancha de Boca los pasé gracias a Martín Palermo”, recordó.