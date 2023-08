El furioso mensaje del dueño de un local gastronómico se volvió viral en Twitter: el hombre cargó contra sus empleados, a quienes expuso por no querer trabajar horas extra sin recibir paga y acusó de no pertenecer a “la filosofía de la empresa”.

En la imagen difundida por la cuenta se ve el mensaje del dueño de un local, haciendo un descargo sobre sus empleados. “Hoy he sentido vergüenza del comportamiento de varios de ustedes que trabajan con un cronómetro en la mano y, cuando llega la hora, no les importa dejar a nuestros compañeros hundidos en la mierda con 150 clientes, sentados con la excusa de que no se les pagan las horas extra”, comenzó la fuerte crítica del hombre.



“Mentira”, en mayúsculas, fue como continuó con su descargo. “No hay excusa ni remordimiento para reclamar un bonus de 100 euros que no lo merecen y, luego, después de meses sin clientes que la empresa los mantiene el sueldo con pérdidas, tienen el descaro de salir corriendo el último día de verano”, indicó.

Y, finalmente, completó: “De qué se quejan tanto si no ven la paja en el ojo ajeno. Si tienen un minuto de dignidad, mañana deberían presentar la baja voluntaria porque no encajan la filosofía de esta empresa”.

El tuit no tardó en volverse viral en la aplicación de la “X”. En cuestión de horas, logró superar las 230 mil reproducciones: ya tiene más de 93 retuits, 100 citas y poco más de 810 comentarios.



Fueron cientos de comentarios los que los usuarios dejaron en el posteo de la cuenta “soycamarero”. Lógicamente, la gran mayoría se puso en favor del cuerpo de empleados, mientras que criticaron fuertemente al dueño del lugar.

“Qué listo el jefe que quiere que le trabajen gratis. Que pague a los trabajadores y verá cómo se quedan todos”, “Mi opinión es que en gastronomía le pagan nada a los empleados, por eso a todos se la suda dejar a sus compañeros en las condiciones que estén, “Al final son todos unos ratones, no importa el lugar”, fueron algunos de ellos.